Apostas

Paysandu estreia na Série C com vitória fora de casa sobre o Volta Redonda

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Divulgação / Paysandu
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/04/2026 às 22:02

O Paysandu estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. No Estádio Raulino de Oliveira, o time paraense ganhou do Volta Redonda por 1 a 0.

Situação da Tabela

Em busca do acesso à Segunda Divisão do futebol nacional, o Paysandu marca seus primeiros três pontos na tabela de classificação. Já o Volta Redonda permanece zerado.

📋 Resumo do jogo

🟡 VOLTA REDONDA 0 x 1 PAYSANDU 🔵

🏆 Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 1ª rodada
🏟️ Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 19h00 (de Brasília)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Gols

  • ⚽ Juninho, aos 28' do 2ºT (Paysandu)

Como foi o jogo

O Paysandu fez o único gol da partida aos 28 minutos do segundo tempo. Juninho acertou um voleio dentro da área e marcou para a equipe visitante.

Próximos jogos

Volta Redonda

  • Enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 2ª rodada da Série C, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

Paysandu

  • Joga contra o Nacional, na Arena da Amazônia, pela 3ª rodada da Copa Norte, na próxima quinta-feira, às 20h30 (de Brasília).

Mais resultados

Série C

  • Inter de Limeira 1 x 2 Floresta EC
  • Ituano 2 x 0 Anapolis
  • Confiança 0 x 1 Amazonas

Série D

  • Clube Laguna SAF 1 x 1 Central
  • Brasil de Pelotas 2 x 1 Azuriz
  • CSA 3 x 0 Atlético-BA
  • Cianorte 3 x 1 Guarany
  • Brasiliense 1 x 1 Primavera Atlético Clube
  • Tuna 0 x 0 Imperatriz
  • Ceilândia 0 x 0 Mixto
  • Marcílio Dias 0 x 0 São Joseense
  • Cascavel 1 x 0 Santa Catarina
  • Decisão 1 x 1 Lagarto
  • Atlético-CE 0 x 0 Altos
  • Serra Branca 1 x 1 Sergipe
  • Operário 2 x 2 Goiatuba EC
  • Operário-MS 1 x 1 Betim
  • Moto Club 1 x 1 Parnahyba
  • Humaitá 1 x 5 Porto Velho
  • São Raimundo 0 x 0 Manauara EC
  • Ivinhema 1 x 0 CRAC

