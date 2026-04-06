Paysandu estreia na Série C com vitória fora de casa sobre o Volta Redonda

O Paysandu estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. No Estádio Raulino de Oliveira, o time paraense ganhou do Volta Redonda por 1 a 0.
Situação da Tabela
Em busca do acesso à Segunda Divisão do futebol nacional, o Paysandu marca seus primeiros três pontos na tabela de classificação. Já o Volta Redonda permanece zerado.
📋 Resumo do jogo
🟡 VOLTA REDONDA 0 x 1 PAYSANDU 🔵
🏆 Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 1ª rodada
🏟️ Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h00 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Juninho, aos 28' do 2ºT (Paysandu)
Como foi o jogo
O Paysandu fez o único gol da partida aos 28 minutos do segundo tempo. Juninho acertou um voleio dentro da área e marcou para a equipe visitante.
Próximos jogos
Volta Redonda
- Enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 2ª rodada da Série C, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).
Paysandu
- Joga contra o Nacional, na Arena da Amazônia, pela 3ª rodada da Copa Norte, na próxima quinta-feira, às 20h30 (de Brasília).
Mais resultados
Série C
- Inter de Limeira 1 x 2 Floresta EC
- Ituano 2 x 0 Anapolis
- Confiança 0 x 1 Amazonas
Série D
- Clube Laguna SAF 1 x 1 Central
- Brasil de Pelotas 2 x 1 Azuriz
- CSA 3 x 0 Atlético-BA
- Cianorte 3 x 1 Guarany
- Brasiliense 1 x 1 Primavera Atlético Clube
- Tuna 0 x 0 Imperatriz
- Ceilândia 0 x 0 Mixto
- Marcílio Dias 0 x 0 São Joseense
- Cascavel 1 x 0 Santa Catarina
- Decisão 1 x 1 Lagarto
- Atlético-CE 0 x 0 Altos
- Serra Branca 1 x 1 Sergipe
- Operário 2 x 2 Goiatuba EC
- Operário-MS 1 x 1 Betim
- Moto Club 1 x 1 Parnahyba
- Humaitá 1 x 5 Porto Velho
- São Raimundo 0 x 0 Manauara EC
- Ivinhema 1 x 0 CRAC