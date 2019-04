Torcedor agredido afirma não ter xingado Neymar: “Falei que era ruim”

O torcedor agredido por Neymar durante a premiação do vice-campeonato do Paris Saint-Germain na Copa da França, após derrota nos pênaltis para o Rennes, deu sua versão sobre o ocorrido com o jogador brasileiro. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, Edouard, revelou não ter insultado o craque da Seleção Brasileira e admitiu estar chocado com o ocorrido.

Em seu relato, o torcedor admitiu que tentou desestabilizar Neymar, mas reafirmou por diversas vezes não ter xingado ou insultado o camisa 10 do PSG, se dirigindo a ele apenas como um jogador “ruim”. Além disso, Edouard revelou ter ficado com um corte nos lábios e um sangramento no nariz em decorrência do soco.

“Estou chocado. Eu não o insultei, disse apenas que ele era ruim. Disse aos jogadores que o PSG foi nulo durante a partida. Quando os jogadores passaram, Verratti, Buffon, disse a eles: ‘vocês já eram, vai Rennes’”, disse o torcedor, que ainda revelou ser fanático pelo Nantes.

“Toda a equipe de segurança do PSG me procurou e disse que resolveriam esse problema. Àquela altura, eu estava tremendo, com um corte no lábio, e meu nariz estava sangrando. Eu voltaria de carro para Nantes, mas acho que vou ter que passar a noite aqui”, disse Edouard à RMC ainda na saída do estádio.

No vídeo divulgado nas redes sociais em que Neymar aparece reagindo às provocações vindas das arquibancadas e reage com um soco, é possível ver o torcedor chamando a atenção de Gianluigi Buffon, o chamando de “palhaço” e Marco Verratti, tratado como “racista”. Quando o brasileiro passa, ele se dirige e pede que o camisa 10 aprenda a jogar futebol, quando é atingido.

Com a repercussão do ocorrido, Neymar se manifestou em sua conta de Instagram comentando um post que defendia sua atitude e reconheceu o erro, mas tentou justificar a ação. “Tô (sic) errado? Estou. Mas ninguém tem sangue de barata!!!”, escreveu o atleta.

A polêmica com o torcedor não foi a única de Neymar na decisão da Copa da França. Na zona mista, o camisa 10 criticou os jogadores mais jovens do PSG. “Tem que ser mais homem dentro do vestiário, mais unido, todo mundo correr. O que eu vejo ali, tem muito jovem que é um pouco… não digo perdido. Mas falta mais ouvidos do que a própria boca”, disse.