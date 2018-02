Time que levou 8 do PSG rebate Rabiot após derrota para o Real

O Dijon, modesta equipe do Campeonato Francês, usou o bom-humor para comentar sobre a derrota do Paris Saint-Germain para o Real Madrid por 3 a 1. Após sofrer uma goleada de 8 a 0 para a equipe liderada por Neymar, o time não se abalou com a “humilhação” e com bastante irreverência foi às redes sociais para responder às declarações de Adrien Rabiot.

Logo após a partida, o autor do único gol do Paris Saint-Germain comparou a competitividade entre o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões, alegando que sua equipe precisa corresponder não só em seu país, mas a nível internacional também.

“O problema é que é fácil fazer oito no Dijon ou quatro no Campeonato Francês. São em partidas como a de hoje que temos que ser decisivos”, disse Rabiot após o jogo. “Para a volta, nós temos que ser competitivos, vamos atrás da classificação. Mas, partindo de uma diferença dessas, é complicado”, completou o meia.

Como resposta, o Dijon compartilhou a declaração de Rabiot e, logo abaixo, exibiu seu elogiável espírito esportivo. “Fizemos de tudo para dar confiança ao PSG antes do Real e é assim que nos agradecem. O bom é que falam do Dijon em uma noite de Liga dos Campeões”.