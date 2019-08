Rivaldo fala em equívoco de Neymar e opina sobre futuro do atacante

Vivendo uma novela para definir o seu futuro, Neymar recebeu, na manhã desta terça-feira, um conselho de ninguém menos de Rivaldo. Na opinião do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, o atacante deveria deixar o Paris Saint-Germain rumo ao Barcelona.

Rivaldo, que é ídolo do clube catalão, usou sua conta oficial no Instagram para dizer que Neymar errou ao trocar o futebol espanhol pelo francês.

“Sabemos tudo que aconteceu com Neymar. A saída dele do Barcelona foi equivocada jamais ele deveria ter saído de um dos maiores clubes do mundo. Porém ele está com muita vontade de voltar e assumir o que fez. Que o presidente do Barcelona e todos da diretoria não deixem o Neymar ir para outro clube”, escreveu.

Além disso, o ex-jogador mostrou que torce para que o atacante resolva seu imbróglio com o PSG, e voltou a dizer que Neymar nunca deveria ter deixado o Barcelona.

“Espero que se resolva com o PSG e ele possa voltar logo do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Visca Barça”, completou.