PSG x Lyon: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain vai a campo neste domingo para enfrentar o Lyon, às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre PSG e Lyon será transmitido pela Cazé TV (YouTube).
Como chegam as equipes
Após garantir sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira, ao vencer o Liverpool em Anfield por 2 a 0 e avançar com um placar agregado de 4 a 0, o PSG volta a focar na disputa do título francês. Na Ligue 1, o time parisiense é líder com 63 pontos, três a mais que o vice Lens. Já o Lyon é o quinto, com 51.
Prováveis escalações
🔵🔴PSG🔴🔵
Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández; Ibrahim Mbaye, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo; Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia
Técnico: Luís Enrique
🔵⚪🔴Lyon🔴⚪🔵
Dominik Greif; Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Abner Vinícius; Tyler Morton, Rachid Ghezzal, Noah Nartey, Maitland-Niles, Afonso Moreira; Roman Yaremchuk
Técnico: Paulo Fonseca
Arbitragem
Jérôme Brisard será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: PSG x Lyon
Competição: Campeonato Francês - Rodada 30
Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Parc des Princes, Paris (FRA)
Transmissão: Cazé TV