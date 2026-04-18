PSG x Lyon: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Foto: FRANCK FIFE / AFP
Foto: FRANCK FIFE / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/04/2026 às 20:00

O Paris Saint-Germain vai a campo neste domingo para enfrentar o Lyon, às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre PSG e Lyon será transmitido pela Cazé TV (YouTube).

Como chegam as equipes

Após garantir sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira, ao vencer o Liverpool em Anfield por 2 a 0 e avançar com um placar agregado de 4 a 0, o PSG volta a focar na disputa do título francês. Na Ligue 1, o time parisiense é líder com 63 pontos, três a mais que o vice Lens. Já o Lyon é o quinto, com 51.

Prováveis escalações 

🔵🔴PSG🔴🔵

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández; Ibrahim Mbaye, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo; Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Técnico: Luís Enrique

🔵⚪🔴Lyon🔴⚪🔵

Dominik Greif; Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Abner Vinícius; Tyler Morton, Rachid Ghezzal, Noah Nartey, Maitland-Niles, Afonso Moreira; Roman Yaremchuk

Técnico: Paulo Fonseca

Arbitragem

Jérôme Brisard será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: PSG x Lyon
Competição: Campeonato Francês - Rodada 30
Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Parc des Princes, Paris (FRA)
Transmissão: Cazé TV

