PSG vence jogo decisivo contra o Lens e confirma o título do Francês

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, em partida disputada no Estádio Bollaert-Delelis, e garantiu o 14° título de sua história. Kvaratskhelia e Mbaye anotaram os gols da vitória parisiense.
Situação da tabela
Com o resultado, o PSG se sagrou campeão do Campeonato Francês, com 76 pontos. Já o Lens ficou com o vice-campeonato, com a marca de 67 pontos na tabela.
📋 Resumo do jogo
🔴🟡LENS 0 X 2 PSG🔵🔴
🏆 Competição: Campeonato Francês - 29ª rodada
🏟️ Local: Estádio Bollaert-Delelis
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽ Kvaratskhelia, aos 29' do 1°T (PSG)
⚽ Mbaye, aos 48' do 2°T (PSG)
Como foi o jogo
Aos 29 minutos, Dembélé aproveitou erro na saída de bola do zagueiro Sarr para colocar Kvaratskhelia na cara do gol. O georgiano dominou com a coxa e bateu no canto direito do goleiro Risser para abrir o placar para o PSG.
Aos 48 do segundo tempo, em contra-ataque, Doué carregou a bola pela direita e passou para Mbaye na entrada da área. O senegalês deu chute forte para decretar a vitória e o título do PSG.
Próximos jogos
🔴🟡Lens
⚔️ Jogo: Lyon x Lens
🏆 Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Groupama Stadium
🔵🔴PSG
⚔️ Jogo: Paris FC x PSG
🏆 Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Sebastien Charlety
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