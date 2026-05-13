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PSG vence jogo decisivo contra o Lens e confirma o título do Francês

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Foto por FRANCOIS LO PRESTI / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 18:05 • Atualizado 13/05/2026 às 18:15

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, em partida disputada no Estádio Bollaert-Delelis, e garantiu o 14° título de sua história. Kvaratskhelia e Mbaye anotaram os gols da vitória parisiense.

Situação da tabela

Com o resultado, o PSG se sagrou campeão do Campeonato Francês, com 76 pontos. Já o Lens ficou com o vice-campeonato, com a marca de 67 pontos na tabela.

📋 Resumo do jogo

🔴🟡LENS 0 X 2 PSG🔵🔴

🏆 Competição: Campeonato Francês - 29ª rodada
🏟️ Local: Estádio Bollaert-Delelis
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Kvaratskhelia, aos 29' do 1°T (PSG)
⚽ Mbaye, aos 48' do 2°T (PSG)

Como foi o jogo

Aos 29 minutos, Dembélé aproveitou erro na saída de bola do zagueiro Sarr para colocar Kvaratskhelia na cara do gol. O georgiano dominou com a coxa e bateu no canto direito do goleiro Risser para abrir o placar para o PSG.

Aos 48 do segundo tempo, em contra-ataque, Doué carregou a bola pela direita e passou para Mbaye na entrada da área. O senegalês deu chute forte para decretar a vitória e o título do PSG.

Próximos jogos

🔴🟡Lens

⚔️ Jogo: Lyon x Lens
🏆 Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Groupama Stadium

🔵🔴PSG

⚔️ Jogo: Paris FC x PSG
🏆 Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Sebastien Charlety

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