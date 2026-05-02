PSG cede empate ao Lorient e vantagem no Francês pode cair para 4

Neste sábado, jogando em casa, o Paris Saint-Germain ficou no empate com o Lorient por 2 a 2, pela 32ª rodada do Campeonato Francês, no Parc des Princes, em Paris (FRA)

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Situação da tabela

Com o resultado, o líder PSG vai a 70 pontos e tem sete de vantagem para o vice Lens, que ainda enfrenta o Nice, também neste sábado, às 16h05 (de Brasília), fora de casa, e pode diminuir a diferença para quatro. Caso vencesse e o Lens perdesse, o time de Paris abriria nove pontos de vantagem, com três jogos faltando para o fim da Ligue 1, encaminhando o título. Já o Lorient é o nono, com 42.

📋 Resumo do jogo

🔵🔴 PARIS SAINT-GERMAIN 2 X 2 LORIENT 🟠⚪

🏆 Competição: Campeonato Francês - Rodada 32

🏟️ Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

Gols

⚽ Ibrahim Mbaye, aos 6' do 1ºT (PSG)

⚽ Pablo Pagis, aos 16' do 1ºT (Lorient)

⚽ Warren Zaire-Emery, aos 17' do 2ºT (PSG)

⚽ Aiyegun Tosin, aos 46' do 2ºT (Lorient)

Como foi o jogo

Logo aos seis minutos de jogo, Desiré Doué recebeu pela esquerda, cruzou para a área, o goleiro Yvon Mvogo tentou afastar, mas a bola bateu em Ibrahim Mbaye, que acabou abrindo o placar para o PSG. O Lorient chegou ao empate com Pablo Pagis, que recebeu cruzamento de Panos Katseris e, com liberdade na área, bateu de esquerda para marcar.

Na etapa complementar, aos 17, Warren Zaire-Emery, que havia acabado de entrar na partida, recebeu de Doué, bateu de fora da área e contou com o desvio na defesa para colocar os donos da casa novamente na frente. Aos 32, após passe errado de Pierre Mounguengue na intermediária, Aiyegun Tosin roubou, saiu em velocidade, driblou Willian Pacho e bateu no canto para empatar novamente para o Lorient. Aos 49, no último lance, o árbitro chegou a marcar pênalti para o PSG por toque na mão de Noah Cadiou, que não existiu. O VAR interferiu e anulou a marcação, confirmando o empate.

Próximo jogos

🔵🔴 Paris Saint-Germain 🔴🔵

⚔️ Jogo: Bayern de Munique x PSG

🏆 Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (volta)

📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

🟠⚪ Lorient ⚪🟠

⚔️ Jogo: Metz x Lorient

🏆 Competição: Campeonato Francês - Rodada 33

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Stade Saint Symphorien, Metz (FRA)