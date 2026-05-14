PSG conquistou título francês mais difícil dos últimos anos, diz Luis Enrique

Oficialmente campeão francês pela terceira vez com o Paris Saint-Germain (PSG), após a vitória por 2 a 0 sobre o Lens nesta quarta-feira, Luis Enrique avaliou que este foi “o título mais saboroso, mas também o mais difícil” de sua trajetória na Ligue 1.

“Foi o mais difícil dos três, sem nenhuma dúvida, mas isso porque o Lens fez um ótimo trabalho”, declarou o treinador em entrevista coletiva, reconhecendo que a equipe adversária “merecia um resultado melhor” em uma partida na qual criou a maior parte das chances.

“Lembro que, durante a temporada, eles venceram grandes jogos e engataram várias vitórias consecutivas, o que tornou tudo mais complicado”, afirmou o técnico espanhol.

Segundo Luis Enrique, a campanha ainda foi impactada pelas circunstâncias da temporada, já que o PSG precisou lidar com diversas lesões após ter “poucas férias” no último verão europeu, em razão da disputa do Mundial de Clubes.

Com o título já garantido, o time parisiense ainda fará mais um jogo pela Ligue 1, neste domingo, contra o Paris FC, antes de voltar suas atenções à final da Liga dos Campeões diante do Arsenal, marcada para o dia 30 de maio. E, para comemorar a conquista, a festa terá que esperar. “Estar em uma coletiva de imprensa é a minha maneira de celebrar”, ironizou o treinador.

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*Por AFP