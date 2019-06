PSG confirma ausência de Neymar por quatro semanas

Neste sábado, o Paris Saint-Germain confirmou por meio de um comunicado oficial que o atacante Neymar será ausência por quatro semanas. O Dr. Laurent Aumont, médico da equipe, e o professor Gérard Saillant, figura renomada da medicina esportiva avaliaram a situação do craque brasileiro.

Ambos os médicos diagnosticaram uma entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito sem necessidade de cirúrgica. O tratamento da lesão será realizado em torno de uma reabilitação funcional.

Assim, o jogador deve retornar no período de pré-temporada do PSG. Neymar sofreu uma lesão no amistoso entre Brasil e Catar, em Brasília. A contusão, tirou o camisa 10 da Seleção Brasileira da Copa América, e o atleta já não está mais no grupo do técnico Tite.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com