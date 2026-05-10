Paris Saint-Germain vence o Brest e encaminha título do Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) encaminhou o título do Campeonato Francês com uma vitória por 1 a 0 em casa contra o Brest, neste domingo, no Parque dos Príncipes, pela 33ª e penúltima rodada.

O clube da capital lidera com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado (73 a 67), Lens, que enfrentará na quarta-feira no Stade Bollaert, em partida remarcada do mês passado.

Após esse jogo, ambas as equipes disputarão suas últimas partidas: o PSG visitará o Paris FC e o Lens jogará fora de casa, desta vez contra o Olympique de Lyon.

De qualquer forma, o PSG é praticamente o campeão, já que sua vantagem de seis pontos é complementada por um saldo de gols significativamente superior ao do rival (+44 contra +29).

A vitória contra o Brest no domingo veio nos minutos finais, com um gol aos 37 minutos de Désiré Doué, que havia começado a partida no banco de reservas.

O técnico espanhol Luis Enrique decidiu rodar o elenco e dar descanso a vários jogadores importantes, pensando no desafio do dia 30 de maio, quando o PSG buscará defender seu título europeu contra o Arsenal, em Budapeste.

A semana, portanto, foi muito positiva para o gigante parisiense, que garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões na quarta-feira com um empate fora de casa contra o Bayern de Munique, a quem havia derrotado por 5 a 4 no emocionante jogo de ida.

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*AFP