Paris FC x PSG pelo Francês: veja onde assistir e escalações prováveis

Paris FC e PSG se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Jean Bouin, pela 34ª rodada do Campeonato Francês.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da CazéTV (Youtube)
Como chegam os times
Consagrado campeão da Ligue 1 na vitória contra o Lens por 2 a 0, o PSG pode chegar a 79 pontos se vencer o clássico parisiense. É a última partida do clube francês antes da grande final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal. Já o Paris FC é o 11º colocado na tabela, com 41 pontos.
Prováveis escalações
Paris FC: Trapp, Sangui, Otávio, Diego Coppola e Traoré; Matondo e Lees Melou; Koleosho, Kebbal e Gory; Geubbels
Técnico: Anotine Kombouare
PSG: Renato Marin; Lucas Hernández, Lucea, Zabarnyi e Boly; Dro Fernández, Lucas Beraldo e Mayulu; Barcola, Gonçalo Ramos e Mbaye
Técnico: Luis Enrique
Arbitragem
Árbitro: Guillaume Paradis
Ficha técnica
Confronto: Paris FC x PSG
Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Jean Bouin
Transmissão: CazéTV (Youtube)
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