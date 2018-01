Para Daniel Alves, Neymar precisava sair da sombra de Messi

Neymar e Daniel Alves são amigos desde antes do astro brasileiro se transferir do Santos para o Barcelona. A amizade entre os dois cresceu nos tempos de Seleção Brasileira e Barça. Mas, para o lateral brasileiro, a chegada do atacante ao Paris Saint-Germain pode ajudá-lo a ter mais conquistas individuais: “Acho que, junto a Messi, Neymar é o jogador mais desequilibra no futebol mundial. Mas precisava sair um pouco de sua sombra. ”, afirmou o jogador em entrevista ao site oficial da Fifa.

Apontado como pilar para a chegada de Neymar a Paris, Daniel Alves garante que não teve influência na mudança de clube: “Não tive quase nada a ver. Quando foi para o Barcelona, sim, tive influência na contratação. Dei conselhos e contei as coisas boas que vivia no clube e na cidade. Mas neste caso não foi assim. ”, frisou o lateral.

Depois de passagem marcante pelo Barcelona, Daniel Alves foi para a Juventus, onde ficou apenas uma temporada, mas conseguiu repetir as boas atuações dos tempos de Barça. Chegou ao PSG em julho, realizou 25 partidas e marcou quatro gols.