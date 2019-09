No retorno ao PSG, Neymar é hostilizado pela torcida

Neste sábado, Neymar voltou a vestir a camisa do Paris Saint-Germain, no duelo diante do Strasbourg, mas o retorno do brasileiro não foi nem um pouco celebrado. Na estreia do time francês em casa na temporada, a torcida hostilizou o camisa 10 e ainda exibiu faixas para o pai do jogador.

Quando o nome de Neymar foi anunciado nas caixas de som do estádio, ainda durante a divulgação da escalação da equipe, a torcida parisiense não economizou nas vaias e nos gestos obscenos.

Além disso, por volta dos 15 minutos de jogo, a torcida organizada estendeu uma faixa escrita em português e se referindo ao pai do camisa 10. “Neymar Sr venda seu filho na Vila Mimosa!”, dizia, alusão a uma zona de prostituição no Rio de Janeiro.

Se por um lado o clima entre Neymar e torcida não é nada bom, um outro brasileiro parece estar muito bem com os torcedores. O zagueiro Marquinhos, que sequer foi relacionado, foi homenageado com uma espécie de mosaico antes da bola rolar.

