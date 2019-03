No Instagram, Neymar posa beijando a bola: “saudades”

Fora de combate desde o final de janeiro, quando voltou a sentir a lesão no quinto metatarso do pé direito, Neymar utilizou as redes sociais para demonstrar a fala que está sentindo dos gramados.

Na manhã deste domingo, por meio de sua conta oficial no Instagram, o atacante do Paris Saint-Germain publicou uma foto vestindo o uniforme da Seleção Brasileira e beijando a bola. Na legenda, o jogador ainda escreveu: “saudade”.

Visualizar esta foto no Instagram. Saudade ⚽️ Uma publicação compartilhada por EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) em 31 de Mar, 2019 às 3:15 PDT

Logo após a postagem, Neymar recebeu inúmeras mensagens de apoio. O cantor Leo Santana, por exemplo, escreveu “breve você está de volta hermano…Deus é contigo”, ao passo que Felipe Melo disse “Deus no comando!”.

De acordo com o departamento médico do PSG, o tempo de recuperação de Neymar giraria em torno de 10 semanas. O jogador e o clube optaram por um tratamento conservador, sem cirurgias, e a tendência é que o jogador retorne aos gramados no meio de abril.