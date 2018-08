“Neymar vai acabar no Real Madrid”, garante Rivaldo

O brasileiro Rivaldo, que fez história com a camisa do Barcelona, disse nesta quarta-feira que Neymar terá como destino o maior rival do clube blaugrana, o Real Madrid, garantindo que a permanência no Paris Saint-Germain não vai muito longe.

“No momento, tenho que acreditar na palavra dele de que ficará no PSG, mas a partir do que sei e dos comentários que ouço, acredito que mais cedo ou mais tarde, ele terminará no Real Madrid”, falou o pentacampeão ao Betfair, site no qual é embaixador.

O ex-jogador ainda comentou que não descarta a possibilidade de o camisa 10 deixar o clube antes do fechamento do mercado, marcado para dia 9 de agosto. “Parece provável que ele fique na França por pelo menos mais um ano, mas com um mercado de transferências tão louco, ninguém sabe o que pode acontecer de um dia para o outro. Tudo é possível até o prazo final”.

Além de falar do craque, Rivaldo comentou as contratações de Malcom e Arthur, realizadas pelo Barça durante a janela. “Eles são jogadores jovens e habilidosos. Por esse motivo, o clube pode se beneficiar deles de duas maneiras diferentes: em campo ou como uma transferência futura”, finalizou.

Desde que saiu do Barcelona para o PSG, naquela que ficou conhecida como a transferência mais cara do futebol mundial (222 milhões de euros), rumores sobre a ida de Neymar para o Real Madrid estampam os principais jornais da mídia internacional. Por conta de algumas posturas do jogador dentro e fora de campo, ele chegou a discutir com companheiros e ser vaiado pela própria torcida.