Neymar tem lesão detectada e está fora do próximo jogo do PSG

O PSG confirmou nesta segunda-feira que Neymar está fora do próximo jogo do Campeonato Francês. Após goleada e polêmica no último sábado, o brasileiro teve lesão detectada na costela e não viaja com o restante do grupo para o duelo contra o Nantes, nesta terça-feira às 17h05 (Brasília), pela 23ª rodada do torneio.

A lesão ocorreu durante a vitória de 5 a 0 sobre o Montpellier, nos minutos finais do 1º tempo. O clube da capital francesa não trabalha com tempo de retorno, mas acredita que o problema não é grave.

Com a vitória no final de semana, o PSG chegou a 55 pontos na liderança do Francês, 12 a mais que o 2º colocado Olympique de Marselha. O Nantes ocupa o 9º lugar, com 32.

Na madrugada de domingo para a segunda-feira, Neymar comemorou seu aniversário de 28 anos em Paris. Antes da reapresentação do elenco nesta manhã, o técnico Thomas Tuchel disse que não foi o momento certo para a realizar a festa.

“Eu sou o técnico e todos precisam chegar para o treino, precisam treinar sério e mostrar amanhã que somos capazes de fazer isso. Se é a melhor forma de preparar um jogo? Não, claramente! Mas se é a pior coisa que poderia acontecer, também não”, comentou.

