Neymar posta vídeo em treino do PSG e aumenta expectativa de retorno

Nesta sexta-feira, o atacante Neymar postou em suas redes sociais um vídeo participando normalmente de um treino do Paris Saint-Germain. Com a legenda: “Estou me sentindo bem”, o camisa 10 aumentou ainda mais a possibilidade de estar no jogo contra o Monaco neste domingo.

O técnico Thomas Tuchel não deu nenhum indício de que utilizará o brasileiro na partida. Neymar se recuperou de uma fratura no pé direito sofrida no dia 23 de janeiro, no jogo contra o Strasbourg, pela Copa da França. Caso confirme o retorno, o atleta voltará dentro do prazo estipulado de três meses.

PSG e Monaco se enfrentam no domingo, às 16h00 (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. Caso vença, o time da capital será campeão antecipado.