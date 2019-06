Neymar posta foto do tornozelo inchado e será reavaliado pelo PSG

Após ser cortado da Seleção Brasileira por conta de uma lesão no amistoso contra o Catar, Neymar publicou, na tarde desta quinta-feira, uma foto do tornozelo direito inchado em sua conta oficial no Instagram. Na publicação escreveu: “Depois da tempestade vem a calmaria”.

Um pouco antes, o Paris Saint-Germain, clube do jogador, emitiu um comunicado sobre a contusão. O departamento médico do clube vai reavaliar a condição de Neymar dentro das próximas 72 horas.

“Neymar Jr. sofreu uma forte entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito em Brasília durante uma partida amistosa visando a Copa América. O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas para definir o processo de reabilitação e o tempo de recuperação para o jogador”.