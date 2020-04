Neymar pai afirma que filho quase vestiu a camisa do Corinthians por investida de Andrés

Em uma live no Instagram feita pelo jornalista Beto Saad no Instagram, Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr, revelou que seu filho quase vestiu a camisa do Corinthians. Segundo ele, o presidente do Timão, Andrés Sánchez fez uma proposta quando o camisa 10 da Seleção Brasileira ainda estava no Santos e relatou os detalhes da negociação.

“Pior que foi verdade. Eu falei (ao Andrés) ‘você não tem dinheiro’. Que nada, ele botou um papel e disse ‘assina aí pra ver se eu não coloco dinheiro’. Ele é louco (risos). Mas eu fiquei com medo, falei ‘pelo amor de Deus, não dá’. Ele disse ‘fica no Corinthians um tempo e depois você vai embora. Eu cumpro o negócio’. E ia dar certo porque ele estava mexendo os pauzinhos com o Barcelona já. Eu disse ‘do Santos para o Corinthians os caras me matam. Deixa ir embora primeiro, deixa meu filho ir fazer carreira lá fora e depois a gente conversa. Direto assim, não”, contou.

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar trocou o clube da Vila Belmiro pelo Barcelona em 2013. O pai do atacante brasileiro falou sobre a ida do filho à Catalunha e afirmou que o Peixe segurou o craque o máximo possível.

“Era um sonho de criança. Nós ficamos o tempo suficiente no Santos e em 2011 foi decidido. O trabalho do Laor foi muito importante, junto com o Fernando Silva, na época. É difícil você falar de uma coisa que é muito complexa. Ele saiu de uma carreira, do Santos Futebol Clube, quando era o momento dele sair, de buscar outros ares. Tudo mundo, naquele momento, achava que o Neymar tinha demorado muito tempo para sair. A gente segurou o máximo que foi possível, o Santos fez um belo trabalho e segurou ao máximo”, disse.

Neymar pai é quem cuida da carreira do filho. Segundo ele, quem escolhe o rumo da carreira do atual camisa 10 do Paris Saint-Germain é o próprio Neymar Jr.

“O Neymar sempre escolhe o seu caminho, é ele que vai decidir. A gente só trabalha administrativamente para fazer o melhor contrato, colocar ele na melhor residência e com a melhor gestão de carreira possível”, concluiu.

