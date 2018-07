Na estreia de Buffon, PSG perde para time de terceira divisão

Gianluigi Buffon estreou com a camisa do Paris Saint-Germain na manhã deste domingo, em amistoso contra o Chambly, equipe da terceira divisão local e semifinalista da última Copa da França. Ao contrário do bom resultado comemorado pelos franceses na Copa do Mundo, os torcedores do PSG lamentaram uma derrota por 4 a 2, inclusive com uma penalidade cometida pelo italiano, no CT do clube.

Em campo, um time com muitos reservas, afinal, grande parte do elenco estava disputando a Copa, como Neymar, do Brasil, e Cavani, do Uruguai, e os campeões Mbappé, Areola e Kimpembe. Por conta dessas ausências e de uma equipe pouco entrosada, o Chambly aproveitou as brechas e abriu o placar logo aos seis minutos da primeira etapa, de pênalti cometido pelo estreante do dia, Buffon. Eles ampliaram aos 36, com Doucoré. Depois dos dois gols, Buffon foi substituído por Decamps.

A partida seguiu igual, com mais um gol do adversário feito por Etshimi. O PSG até chegou a respirar com os tentos de Dagba e Postolachi, mas Dadoune fechou a goleada. Rabiot foi o capitão para os donos da casa.

Aos 40 anos, Buffon foi contratado pelo PSG junto à Juventus por um ano, com opção de renovação por mais uma temporada. Ele ficou na Velha Senhora por 17 anos e conquistou inúmeros títulos.