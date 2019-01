Mbappé tem valorização de quase 4000% em três anos

Segundo o site Transfermarkt, Kylian Mbappé teve uma valorização de quase 4000% no valor de seus direitos em apenas três anos. O jogador, que valia 50 mil euros (cerca de R$ 214 mil), no início da carreira no Monaco, viu seu valor crescer para absurdos 200 milhões de euros (cerca de R$ 855 milhões).

As boas atuações do francês de 20 anos fizeram o atleta se tornar um dos melhores jogadores do mundo em apenas três anos. Quando subiu para o time principal do Monaco, fez uma temporada 2016/2017 espetacular. Foi o destaque do time na Liga dos Campeões e despertou o interesse de Real Madrid e PSG. O jovem jogador decidiu ir para o PSG por 180 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões), na segunda maior transferência da história.

Com o bom desempenho em campo, seu valor de mercado subiu de forma astronômica. Quando chegou aos profissionais do Monaco, seu passe era estipulado em 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 4 milhões), mas uma temporada depois, já com 18 anos, seu passe era estipulado em 35 milhões de euros (R$ 50 milhões).

Mbappé chegou ao PSG em julho de 2017 por empréstimo com obrigatoriedade de compra no fim da temporada. Apesar de seus direitos terem sido fixados em 180 milhões de euros (R$ 770 milhões), o seu real valor de mercado ao final do período de empréstimo era de 120 milhões de euros (R$ 513 milhões).

Hoje, Mbappé já é um dos melhores jogadores do mundo, tendo ganho muitos prêmios individuais e uma Copa do Mundo com a França. Ao final de 2018, o craque francês atingiu o seu maior valor de mercado, com uma valorização de 66,67% com relação ao valor de 2017, chegando a incríveis 200 milhões de euros (cerca de R$ 855 milhões).

Devido a suas boas atuações pelo PSG e à disputa das oitavas de finais da Liga dos Campeões contra o Manchester United, o passe de Mbappé pode aumentar ainda mais. O Real Madrid ainda tem interesse em contar com ele, mas tudo indica que terá que gastar uma quantia gigantesca.