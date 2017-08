Mbappé será apresentado pelo PSG na próxima semana, diz jornal

O Paris Saint-Germain pode estar perto de anunciar mais uma grande contratação para a temporada. Neste sábado, jornal espanhol Mundo Deportivo divulgou uma matéria apontando que o clube francês chegou a um acerto com o Monaco para contratar o atacante Kylian Mbappé.

Segundo o tabloide, o jogador de 18 anos teria, inclusive, sua apresentação oficial já marcada para a próxima semana. O valor a ser pago pelos parisienses deverá ser de 180 milhões de euros (R$ 666 milhões), referentes à multa rescisória do francês, além de outros 20 milhões de euros (R$ 74 milhões) relacionados a outras taxas.

Algo que surgiu na imprensa europeia para aumentar os rumores sobre a ida de Mbappé ao PSG foi justamente o fato de o atleta não ter participado da estreia do Monaco pelo Campeonato Francês na semana passada. De acordo com o treinador do time, o português Leonardo Jardim, no entanto, o jovem ficou de fora por não estar 100% em forma.

Mbappé foi o principal expoente da surpreendente equipe monegasca na última temporada europeia. Autor de 26 em 44 gols oficiais, ele ajudou o clube do principado a conquistar o Campeonato Francês e a chegar às semifinais da Liga dos Campeões.