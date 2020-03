Lyon enfrenta o PSG pelas semifinais da Copa da França

As semifinais da Copa da França têm início nesta quarta-feira, com o duelo entre Lyon e PSG, no novo Gerland. Os donos da casa buscam fazer uma vantagem contra a equipe mais poderosa do país, que terá alguns de seus principais jogadores em campo.

O Lyon vem se recuperando na temporada. Após um começo ruim, a equipe já se aproximou da zona de classificação para as ligas europeias. Na Liga dos Campeões, mostrou força ao vencer a Juventus-ITA no duelo de ida das oitavas de final.

Do outro lado, o PSG segue em busca da tríplice coroa, pois é o virtual campeão francês e ainda está na disputa da Liga dos Campeões. No entanto, o técnico Thomas Tuchel destacou a quantidade de desfalques para o confronto: “Ander Herrera, Thiago Silva e Choupo-Moting não vão viajar. Kimpembe está suspenso e Dagba ainda não está pronto para jogar. Temos que esperar um teste final para saber se Di Maria poderá jogar. O restante dos titulares vai para o jogo”, disse.

Com isso, o PSG terá mais uma vez a força de Neymar e Mbappé para deixar a equipe da capital mais próxima da decisão.

A outra semifinal será nesta quinta-feira, entre Saint-Etienne e Rennes.