Leão vê Neymar entre os três melhores, mas alerta sobre extracampo

Mesmo cortado do grupo da Seleção Brasileira para a Copa América por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Neymar segue sendo um dos principais focos do noticiário esportivo, mas por conta de uma acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade.

Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Emerson Leão, ex-treinador da Seleção, exaltou a qualidade de Neymar como jogador, porém, destacou que o extracampo está começando a pesar negativamente na carreira do atleta de 27 anos.

“Ninguém discute a qualidade individual do Neymar, e se discutir, é porque não sabe analisar futebol. Eu continuo dizendo que ele é um dos três melhores do mundo, só que ele é muito mais notícia fora do campo do que dentro. E essas notícias não são médias, são notícias perigosas, pesadas. Agora já passou para o lado policial, virou a página da simpatia, da alegria, de beleza. Está em outra página”, declarou.

Apesar da qualidade de Neymar, Leão enxerga a ausência do jogador na Copa América como positiva. Segundo o ex-goleiro, sem o astro em campo, os comandados de Tite ganham maior liberdade para flutuar no campo e chamar a responsabilidade nas partidas.

“A ausência dele está sendo boa para a Seleção, porque todo mundo tinha quase que obrigação de quando pegasse na bola procurar o Neymar. Agora não, eles têm uma liberdade de movimentação. ‘Antes de bater uma falta, eu vou olhar para o Neymar para ver se ele quer bater, antes de bater o pênalti vou para o Neymar para ver se ele quer bater'”,