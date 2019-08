Juve na parada e nova estratégia do Barça: Neymar domina jornais na Espanha

Neymar, Neymar, Neymar. O brasileiro segue pautando os jornais da Espanha, tanto é que os quatro principais veículos esportivos do país estampam o camisa 10 do Paris Saint-Germain em suas capas desta terça-feira. A novela, inclusive, ganhou novos episódios e até mesmos participantes.

De acordo com o Mundo Deportivo, a Juventus se juntou a Real Madrid e Barcelona na briga pelo atacante. O clube italiano planeja oferecer Dybala e uma quantia em dinheiro para acertar a contratação.

Por outro lado, o Barça mudou a estratégia e deve formalizar uma proposta de empréstimo, sem a cessão de jogadores. A intenção do time catalão é fugir do fair play financeiro da Fifa e comprar o brasileiro ao final desta temporada por 150 milhões de euros (cerca de R$ 675 milhões), uma quantia inferior à desembolsada pelo PSG em 2017.

O diário AS, por sua vez, revela que Ousmane Dembélé segue como um dos possíveis jogadores que podem ser incluídos pelo Barcelona no negócio, mesmo com a intenção do clube em convencer os franceses através de um empréstimo com opção de compra.

Enquanto isso, o Real Madrid continua apenas esperando o melhor momento para fazer sua investida e o PSG busca finalizar a transação o quanto antes por conta da insatisfação da torcida com a postura de Neymar.

O Marca noticia que o Barça não tem dinheiro para oferecer nesta janela de transferências e nem jogadores, já que nenhum dos atletas especulados na troca demonstrou interesse em vestir camisa do time parisiense. Desse modo, a alternativa se tornou o empréstimo, e os Merengues seguem acompanhando de perto as conversas.

Por fim, o Sport reitera a decisão do time blaugrana por um empréstimo de uma temporada, mas sem a cláusula obrigatória de compra. Os dirigentes do clube, inclusive, teriam se reunido para debater as possíveis saídas a fim de convencer o PSG.