Hakimi desfalca PSG nas "próximas semanas" e está fora da semifinal da Champions

O defensor do PSG, Achraf Hakimi, vai perder o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, na próxima semana, contra o Bayern de Munique, devido a uma lesão na coxa direita, anunciou o clube francês nesta quarta-feira.

O problema físico, que o deixará fora dos gramados pelas "próximas semanas", também levanta dúvidas sobre as perspectivas de Hakimi para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho), onde é apontado como um dos líderes de Marrocos.

O lateral marroquino sentiu a parte posterior da coxa direita nos minutos finais (aos 43 do segundo tempo) da eletrizante partida de ida da semifinal da Champions, em que o PSG venceu o Bayern de Munique por 5 a 4, na terça-feira, em Paris. Sua equipe já havia feito todas as substituições, e Hakimi terminou o jogo mesmo lesionado.

*Por AFP.

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