Em jogo de nove gols, PSG vira sobre o Bayern e abre vantagem na semi da Champions

O Paris Saint-Germain largou em vantagem no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, em jogo de nove gols, os franceses venceram o Bayern de Munique de virada por 5 a 4, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Situação do confronto

Com o resultado, o PSG vai para o jogo de volta com vantagem mínima, podendo jogar pelo empate para avançar direto à decisão. A segunda partida acontece na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

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📋 Resumo do jogo

🔵🔴PARIS SAINT-GERMAIN 5 x 4 BAYERN DE MUNIQUE🔴⚪

🏆 Competição: Semifinal da Liga dos Campeões (ida)

🏟️ Local: Parque dos Príncipes, em Paris

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Harry Kane, aos 17' do 1ºT (Bayern)

⚽Kvaratskhelia, aos 24' do 1ºT (PSG)

⚽João Neves, aos 33' do 1ºT (PSG)

⚽Michael Olise, aos 42' do 1ºT (Bayern)

⚽Ousmane Dembélé, aos 50' do 1ºT (PSG)

⚽Kvaratskhelia, aos 11' do 2ºT (PSG)

⚽Ousmane Dembélé, aos 13' do 2ºT (PSG)

⚽Upamecano, aos 20' do 2ºT (Bayern)

⚽Luis Díaz, aos 23' do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Bayern de Munique abriu o placar aos 17 minutos de jogo, com Harry Kane. Luis Díaz recebeu de Olise e foi derrubado por Pacho dentro da área. Na cobrança do pênalti, o camisa 9 converteu para colocar os alemães em vantagem. Aos 24, saiu o empate do PSG. Kvaratskhelia fez jogada individual pela direita, invadiu a área e acertou o canto de Neuer.

Não demorou para os donos da casa reverterem o placar. Aos 32 minutos, João Neves aproveitou cobrança de escanteio e apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e marcar. Na reta final do primeiro tempo, Olise avançou entre a defesa do PSG e chutou no alto para deixar tudo igual novamente. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Dembélé colocar os franceses em vantagem, cobrando pênalti.

Segundo tempo

Logo aos 11 minutos da etapa complementar, Kvaratskhelia aproveitou bola atravessa na área para finalizar de primeira e anotar o quarto do PSG. Dois minutos depois, Dembélé recebeu de Doue após contra-ataque rápido para ampliar. Antes de entrar, a bola ainda resvalou na trave, sem chance de defesa para Neuer.

Aos 20 minutos, Upamecano marcou para diminuir a desvantagem do Bayern. O zagueiro subiu mais que a marcação após cruzamento na área e desviou levemente para o fundo do gol, na saída do goleiro Safonov. Pouco depois, Luis Díaz recebeu lançamento do campo de defesa alemão, driblou Marquinhos e colocou os visitantes de volta no jogo.

Próximos jogos

PSG

PSG x Lorient (Campeonato Francês)

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 12h

Local: Parque dos Príncipes, em Paris

Bayern de Munique

Bayern x Heidenheim (Campeonato Alemão)

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 10h30

Local: Allianz Arena, em Munique