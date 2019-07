Pai do Neymar rebate nota do PSG e desmente atraso

Na manhã desta segunda-feira (8), o PSG soltou uma nota criticando a postura de Neymar Jr. ao não se reapresentar para a pré-temporada. Em entrevista ao portal Fox Sports, Neymar da Silva Santos, o pai do atacante, se disse surpreso com a postura do clube, e alega que o retorno do atleta estava acordado para o próximo dia 15.

Segundo ele, o PSG foi avisado com antecedência dos compromissos do atleta no Instituto Neymar Jr: “O motivo é sabido e agendado há um ano com as programações do Instituto (Neymar) e não podíamos mudar. A apresentação será no dia 15. Sem polêmica. O PSG está informado e participa das ações do instituto”, disse.

Na entrevista, o pai de Neymar também demonstrou seu descontentamento com a nota do clube francês: “Não entendo o porquê da arbitrariedade. Ficamos chateados, mas o PSG estava ciente dessa situação”, afirmou.

Ao longo de duas temporadas no PSG, Neymar passou a ser questionado por atitudes extracampo, e agora volta a ter seu nome especulado no Barcelona. Pelo clube catalão, o atleta conquistou oito títulos e, juntamente com Messi e Suárez, integrou um dos ataques de maior destaque do mundo.