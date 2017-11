Elogiado, Cavani revela que Neymar é o batedor oficial de pênaltis do PSG

Confira este e outros vídeos em

O Paris Saint-Germain segue com a temporada praticamente irretocável. Líder absoluto do Campeonato Francês, o time da capital venceu mais uma neste sábado e teve novamente Edinson Cavani como principal protagonista, sendo muito elogiado, inclusive, por Unai Emery.

Sobre o centroavante uruguaio, autor de dois gols nesta tarde, o técnico fez questão de reservar palavras mais que gentis. Na visão do comandante parisiense, o camisa 9 ajuda o clube não somente com gols – 15 em 13 partidas da Ligue 1 -, mas também com o “clima” do elenco.

“Nos estamos muito contentes. Para mim, todos as marcas individuais que ajudam as marcas coletivas são boas. ‘Edi’ ajuda com os gols que marca, com o trabalho e com seu espírito. É um jogador muito aplicado no trabalho, no grupo, dentro do PSG e com os torcedores. Seus objetivos individuais para ele para todos”, destacou Emery.

Após o confronto válido pela 13ª rodada do Francês, Cavani revelou o esquema de bolas paradas que armou com Neymar, colocando mais um ponto final nas polêmicas do começo da temporada. Em suas primeiras aparições com a camisa azul e vermelha, o brasileiro protagonizou cenas de desentendimento com o companheiro sul-americano, que foram repercutidas ao longo de semanas pela mídia mundial.

“Vai cobrar o Neymar”, comentou o artilheiro, quando perguntado novamente sobre quem é o batedor de pênaltis da equipe.

“Neymar tem seus companheiros de muita experiência na seleção e é um garoto de sucesso, sabe tirar a pressão. Não precisamos ser amigos, mas dentro de campo vamos nos ajudar”, acrescentou o atleta.

A goleada de 4 a 1 sobre o Nantes de Claudio Ranieri e Andrei Girotto, serviu tanto para deixar o Paris ainda mais estabelecido na ponta da tabela, com 35 pontos, quanto para manter a invencibilidade da equipe no torneio nacional. Na segunda colocação, aparece o Monaco, com 29 pontos, que será justamente o adversário do time de Neymar e Cavani na próximo rodada, no dia 26 de novembro.