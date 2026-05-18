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Dembélé deixa campo com desconforto a duas semanas da final da Champions League

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Foto por KENZO TRIBOUILLARD / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 22:08

Atacante do PSG, Ousmane Dembélé deixou o campo aos 27 minutos da partida contra o Paris FC neste domingo (17), pela última rodada da Ligue 1, apenas duas semanas antes da final da Champions League contra o Arsenal.

Susto ou problema?

Sentindo um desconforto, o vencedor da Bola de Ouro foi substituído por Gonçalo Ramos (27') e seguiu diretamente para o vestiário no Estádio Jean-Bouin. Ele solicitou a substituição durante uma paralisação do jogo, embora nenhum sinal de lesão tivesse sido aparente antes daquele momento.

De acordo com uma fonte próxima ao vestiário, o problema parece ser uma "contratura muscular", e o atacante francês teria sido substituído como medida de precaução.

Ele deverá realizar exames nesta segunda-feira a fim de determinar a extensão exata de sua lesão. O jogador, que frequentemente tem sido prejudicado por pequenos problemas musculares na coxa, não parecia mancar ao deixar o campo.

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*Conteúdo produzido pela AFP

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