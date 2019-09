Decisivo, Neymar acredita que relação com torcida do PSG vai “voltar ao normal”

Após a polêmica envolvendo Neymar durante a última janela de transferências, o craque vem demonstrando seu valor ao elenco do Paris Saint-Germain. O atacante marcou o único gol nas últimas três vitórias por 1 a 0, no Campeonato Francês, e já vê melhora na relação com o torcedor parisiense.

“O clima está melhor, sim. É como se fosse um relacionamento. Você briga com a sua mulher e fica um tempo sem falar com ela, mas. depois, com muito amor, com muito carinho, tudo volta ao normal. Foi o que eu falei antes. Estou aqui para ajudar o PSG e fazer meu papel como atleta do clube. Vou deixar minha vida dentro de campo para tentar trazer êxitos para o Paris”, disse o brasileiro, em entrevista ao Esporte Interativo na zona mista.

A vitória contra o Bordeaux também marcou o retorno de Mbappé, que estava lesionado. Essa é a primeira vez na temporada que os jogadores atuam juntos e a parceria voltou a dar frutos. No lance do gol, o francês achou Neymar livre de marcação, que só empurrou para o fundo das redes.

Após a partida, o camisa 7 se pronunciou via Twitter para celebrar a volta da dupla. “Estamos de volta… Neymar”, escreveu. Ainda na postagem, o ponta ensaiou um pedido de desculpas por não ter servido seu companheiro mais vezes e prometeu: “vou ter que te dar outra assistência, irmão”.

We’re back 👬🔴🔵… @neymarjr (I’ll have to give you another assist bro 🙄) pic.twitter.com/sb8ICCWupF — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 28, 2019

O número 10 da Seleção Brasileira minimizou o ocorrido e se mostrou contente com a volta de Mbappé. “No vestiário, ele chegou falando que viu os lances e poderia ter me passado mais a bola, mas isso faz parte. A gente se dá muito bem dentro e fora de campo e eu estou muito feliz que ele voltou. Voltou se sentindo bem, com sua alegria e o bom futebol. Tenho certeza que todos estão muito felizes”, completou.

Líder isolado do Francês, com 18 pontos, o PSG volta a campo para enfrentar o Angers, que está na segunda posição da tabela. O jogo é válido pela 9ª rodada do campeonato e será disputado no Parque dos Príncipes, no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília).

