Com proposta de R$ 1,2 bilhão, PSG tenta tirar Coutinho do Barça

Tal como aconteceu no início da última temporada, o Paris Saint-Germain volta a assombrar o Barcelona na janela de transferências de verão do futebol europeu. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube francês pretende fazer com Philippe Coutinho o mesmo que fez com Neymar, preparando uma oferta ‘irrecusável’ para tirar o meio-campista do Camp Nou e levá-lo ao Parque dos Príncipes.

Segundo a publicação, a proposta seria ainda maior do que a feita por Neymar, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao ser vendido por 222 milhões de euros (R$ 824 milhões na cotação da época). Desta vez, a cifra giraria em torno de nada menos que 270 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 1,2 bilhão), o que faria com que o camisa 14 do time catalão superasse o companheiro de Seleção Brasileira e se tornasse o novo jogador mais caro da história.

O PSG já teria entrado em contato com os representantes de Coutinho para sinalizar o interesse e suas pretensões de formalizar a astronômica oferta citada. No entanto, no que depender do Barça, que ainda não recebeu qualquer tipo de ligação por parte dos franceses, o brasileiro não está à venda. Desta forma, o único jeito de tirar o meia do Camp Nou seria mediante o pagamento de sua multa rescisória, avaliada em 400 milhões de euros.

Coutinho chegou ao Barcelona na metade da última temporada, após difíceis negociações com o Liverpool, seu ex-time. O jogador custou cerca de 125 milhões de euros aos cofres blaugranos e tem contrato até junho de 2023 com o clube catalão. Em pouco mais de seis meses ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, o meio-campista foi responsável por 10 gols e seis assistências em 22 partidas disputadas nos títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rey.