Com golaço de Neymar, PSG goleia Strasbourg de virada

Depois da derrota para o Real Madrid pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain voltou aos gramados pelo Campeonato Francês contra o Strasbourg. Após levar um susto no começo da partida, a equipe não teve grandes dificuldades para vencer por 5 a 2. Neymar fez um bom jogo e acabou marcando um belo gol. Draxler, Di Maria e Cavani duas vezes fizeram os outros gols do time da capital francesa; Aholou e Bahoken marcaram para os visitantes, que para nos 30 pontos. Os comandados de Unai Emery seguem na liderança confortável da competição com 68 pontos ganhos.

Na próxima rodada, Neymar e cia vão enfrentar o Olympique de Marselha no próximo domingo, no Parque dos Príncipes. Já o Strasbourg recebe o Montpellier, na sexta-feira.

O jogo – O primeiro lance de perigo veio no início da partida, Di Maria cruzou forte, a defesa bobeou, Lo Celso roubou a bola e Neymar saiu na cara do gol, mas parou no goleiro Oukidja. Mas aos 6 minutos, o Strasbourg saiu na frente, o astro brasileiro errou passe, e em contra-ataque de almanaque, Ahalou recebeu e mandou pra rede, abrindo o placar em Paris.

Quatro minutos depois, o PSG colocou tudo nos eixos e empatou a partida. Neymar tentou passe para a esquerda, a zaga cortou mal, e no rebote, o alemão Draxler bateu de perna esquerda para deixar tudo igual, 1 a 1 e início de partida alucinante.

Os donos da casa dispostos a vencerem e a resolverem rapidamente a partida, viraram, Lo Celso deu belo passe para Neymar, que ganhou a dividida do goleiro e do zagueiro, deu um chapéu em Koné e marcou um golaço. A blitz continuava e um minuto depois, o zagueiro falhou, Di Maria roubou a bola e tocou na saída do arqueiro, ampliando o placar em menos de 25 minutos.

O líder do Francês continuava em cima, Neymar cruzou para Cavani, que parou em boa defesa de Oukidja. Aos 43, Draxler buscou o brasileiro, mas a bola sobrou para o centroavante uruguaio finalizar, que acabou pegando mal na bola. E a primeira etapa acabou em 3 a 1.

No segundo tempo, o Paris Saint-Germain começou a desperdiçar boas oportunidades de liquidar o jogo. Neymar deu belo passe para Daniel Alves, que acionou Di Maria, mas o argentino na cara do gol, acabou desperdiçando. O camisa 10 do PSG acabou perdendo após cruzamento de Kurzawa.

Como quem não faz leva, os visitantes descontaram aos 22 minutos, Bahoken recebeu perto da meia-lua da área e bateu consciente no canto, deixando 3 a 2 no placar e o time vivo na partida. Mas a alegria durou pouco, pois os mandantes ampliaram. Pastore deu belo passe para Cavani, que mostrou frieza e deu um tapinha por cobertura na saída do goleiro.

Com a porteira aberta, o quinto gol não demorou sair, e aos 34 minutos, Neymar deu belo passe para Cavani, que dessa vez deu um tapa por cobertura, transformando a vitória em goleada, 5 a 2. O time seguiu desperdiçando oportunidades até o apito final.

Confira os jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês:

Sexta-feira

Monaco 4 x 0 Dijon

Sábado

PSG 5 x 2 Strasbourg

17h00 Amiens 0 x 0 Toulouse

17h00 Angers 0 x 1 Saint-Etienne

17h00 Caen 2 x 2 Rennes

17h00 Montpellier 1 x 1 Guingamp

17h00 Troyes 1 x 0 Metz

Domingo

11h00 Nice x Nantes

13h00 Lille x Lyon

17h00 Olympique de Marselha x Bordeaux