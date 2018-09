Com gol de Neymar, PSG vence Reims de virada e abre vantagem na liderança

Na tarde desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Reims, pela 7ª rodada do Campeonato Francês, no estádio Parc Des Princes, e venceu por 4 a 1. Com isso, o PSG segue 100% na competição, com sete vitórias em sete partidas, e permanece com folga na liderança. Agora, a diferença para o vice-líder Lyon é de oito pontos.

No primeiro lance da partida, o time visitante abriu o placar com Chavalerin, aos 3 minutos. Apesar do susto inicial, o PSG se recuperou e, menos de dois minutos depois, igualou o marcador com Cavani. Neymar ampliou, aos 24 minutos, após cobrança de pênalti e Cavani, aos 44 minutos, fez o terceiro.

Já na segunda etapa, a equipe Thomas Tuchel continuou pressionando e praticamente não deixou os adversários jogarem. O time de Paris chegou ao quarto gol, aos 10 minutos, com Meunier. No restante da partida, os mandantes apenas administraram o placar e conquistaram mais uma grande vitória no Francês.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain segue na liderança da competição, com 21 pontos. Já o Reims estaciona na 14ª colocação, com 8 pontos.

Na próxima rodada, o PSG visita o Nice, no Allianz Riviera, às 12h15 (de Brasília), no sábado, enquanto o Reims recebe o Bordeaux, no Auguste Delaune, no mesmo dia e horário.

O jogo

A equipe visitante abriu o placar aos 3 minutos da etapa inicial, com Chavalerin. Depois de tabelar com o atacante argentino Chavarria, o volante francês chutou de primeira e balançou as redes para o Reims.

Menos de dois minutos depois, o Paris Saint-Germain conseguiu chegar ao empate, com Edinson Cavani. O uruguaio aproveitou uma falha da zaga adversária, roubou a bola e invadiu a grande área. O atacante deu uma cavadinha e encobriu o goleiro Edouard Mendy, para fazer um belo gol.

A equipe mandante virou o placar aos 24 minutos da etapa inicial, com Neymar cobrando pênalti. No minuto anterior, Cavani foi derrubado por Konan na grande área e o árbitro assinalou a penalidade. O craque brasileiro bateu no canto direito e marcou o segundo do PSG.

Praticamente no último minuto da primeira etapa, aos 44 minutos, o time de Paris ampliou a vantagem no marcador, com Cavani. Depois de cobrança de falta de Neymar, o goleiro Mendy espalmou errado e entregou a bola nos pés do uruguaio, que apenas escorou para o fundo das redes.

No segundo tempo, a equipe de Thomas Tuchel marcou o quarto gol aos 10 minutos, com Thomas Meunier. Neymar fez boa jogada e tocou para Moussa Diaby. O atacante francês cruzou rasteiro e o lateral-direito belga empurrou para o gol.

No último minuto da etapa final, aos 45 minutos, o PSG quase marcou o quinto gol, com Cavani. O atacante uruguaio recebeu um ótimo passe e, de fora da área, chutou forte. A bola explodiu no travessão e saiu.

Neymar, no minuto seguinte, também teve uma ótima oportunidade de ampliar a vantagem. O atacante brasileiro cobrou uma falta na entrada da área, mas o goleiro Mendy realizou uma brilhante defesa.

Confira todos os resultados desta quarta-feira pelo Francês:

Amiens SC 2 x 1 Rennes

Bordeaux 1 x 0 Lille

Caen 2 x 2 Montpellier

Dijon 0 x 3 Lyon

Marseille 3 x 2 Strasbourg

Nimes 0 x 0 Guingamp

PSG 4 x 1 Reims