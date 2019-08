“Cicatriz vai continuar”, diz Neymar após arquivamento de inquérito

Recentemente, Neymar passou por um dos momentos mais delicados de sua vida extra-campo, quando foi acusado pela modelo Najila Trindade de estupro. Após um longo julgamento, contudo, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso por falta de provas.

Após a decisão judicial, portanto, o camisa 10 do Paris Saint-Germain enfim quebrou o silêncio, e por meio de sua conta oficial no Instagram, publicou um texto dizendo que não está feliz, mas sim aliviado.

“Esse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida por muitos motivos, o principal deles “ o dano” causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar pra me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas mas também de fazer coisas ruins!

Sim, meu mundo desabou e fui pro chão … mas como diz uma lenda no jiu-jítsu “para muitos o chão é o fim de tudo, pra nós é só o começo”

Que seja o começo não só pra mim, mas pra todos que sofreram esse tipo de falsa acusação e principalmente pra toda mulher que é realmente vítima deste ato. O meu desejo é que vocês sejam fortes, lutem e consigam tudo que todas vocês merecem!

Obrigado deus por tudo, sempre”, escreveu o jogador.

Neymar segue integrado ao elenco do PSG, mas seu futuro ainda segue indefinido. Durante a última semana, a imprensa internacional especulou sobre uma possível ida do jogador ao Real Madrid, e quando perguntado sobre o assunto, o seu pai, Neymar da Silva Santos, preferiu desconversar.