Casa de Choupo-Moting é roubada dois dias depois do caso Thiago Silva

Exatamente dois dias após a notícia de que a casa do zagueiro Thiago Silva, do PSG foi roubada, um caso similar aconteceu com outro jogador do clube. A vítima da vez foi o atacante camaronês Choupo-Moting, que também teve sua residência roubada, em Paris na madrugada de segunda-feira, véspera do Natal, de acordo com o jornal Le Parisien.

Porém, ainda não se sabe o que foi levado no roubo. Foi a segunda vez que o jogador teve sua casa invadida. A primeira foi no dia 28 de novembro deste ano, quando o atacante perdeu cerca de 600 mil euros (R$ 2,6 milhões).

No caso de Thiago Silva, o roubo aconteceu no sábado, enquanto o Paris Saint-Germain jogava contra o Nantes, pelo Campeonato Francês. O brasileiro teve um prejuízo de centenas de milhões de euros.

Choupo-Moting se transferiu nesta temporada ao clube da capital francesa. Antes, defendia o Stoke City. São 13 jogos pelo Paris e um gol marcado.