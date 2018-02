Após polêmica, Rennes publica comunicado rebatendo Neymar

Indignado com a postura e as declarações de Neymar, durante e depois da derrota para o Paris Saint-Germain por 3 a 2 na última quarta-feira, o Rennes publicou um comunicado em seu site oficial rebatendo o atacante brasileiro.

Durante o jogo, o camisa 10 do PSG estendeu a mão para Hamari Traoré, atleta do Rennes, após derrubá-lo, mas no momento em que o adversário foi aceitar o gesto, Neymar retirou a mão rindo. Grande parte da imprensa francesa considerou a ação infeliz e deselegante.

Em entrevista após a partida, Neymar se defendeu dizendo que responde os pontapés dos adversários “na bola”. Porém, o argumento do brasileiro não foi aceito pelo time francês, que respondeu em suas redes sociais rebatendo o craque.

“Neymar você é um grande jogador, mas quem saiu lesionado depois de uma falta? Um jogador do Rennes, Ismaila Sarr, que estará fora do plantel por três meses por causa de outro gesto feio”, argumentou o clube francês se referindo a uma entrada dura de Kylian Mbappé.

Dentro de campo, Neymar terá a chance de melhorar sua imagem com a imprensa francesa, quando enfrenta o Lille, sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Já o Rennes busca reabilitação no domingo, contra o Guinguamp, em partida válida pela mesma competição.