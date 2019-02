Após derrota do PSG, Mbappé admite dificuldade de jogar sem Neymar

Neste domingo, sem poder contar com Neymar, que se recupera de lesão no pé, o Paris Saint-Germain sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Francês. Após o revés pelo placar de 2 a 1 para o Lyon, Kylian Mbappé ressaltou a importância do camisa 10 na equipe.

O jogador de 20 anos, que também é um dos protagonistas da equipe, fez questão de colocar Neymar um patamar acima, comparando o brasileiro com Cristiano Ronaldo e Messi.

“Perguntem a Valverde se é complicado jogar sem Messi e a Allegri se é difícil jogar sem Ronaldo. Claro que é complicado jogar sem Neymar…É a realidade e temos de aceitá-la”, declarou.

Além disso, Mbappé relembrou a última lesão do seu companheiro de equipe para alertar que o grupo precisa tirar lições dessas situações.

“Na temporada passada, ele (Neymar) também se lesionou e seria bom não repetíssemos os mesmos erros. Caso contrário, será sinal de que nada aprendemos”, completou.