Angers x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Angers no Stade Raymond Kopa pela 31ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 14h (de Brasília).
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Onde assistir Angers x PSG
O jogo terá transmissão do Prime Video e da CazéTV.
Como chegam as equipes
Liderando a competição com 66 pontos, o PSG vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Nantes. Já o Angers empatou com o Le Havre por 1 a 1, somando 34 pontos e ficando na 13ª colocação.
Prováveis escalações
PSG
Rochet; Aguirre, Victor Gabriel, Félix Torres e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Vitinho, Carbonero e Alan Patrick; Borré
Técnico: Luis Enrique
Angers
Oumar Pona; Emmanuel Biumla, Ousmane Camara e Jordan Lefort; Marius Louer, Yassin Belkhdim, Haris Belkebla, Van den Boomen e Jacques Ekomié; Amine Sbai e Gouduine Koyalipou.
Técnico: Alexandre Dujeux
Ficha técnica
Confronto: Angers x PSG
Competição: Campeonato Francês - 31ª rodada
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Stade Raymond Kopa
Transmissão: Prime Video e CazéTV.