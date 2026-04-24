Angers x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Angers no Stade Raymond Kopa pela 31ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 14h (de Brasília).

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Onde assistir Angers x PSG

O jogo terá transmissão do Prime Video e da CazéTV.

Como chegam as equipes

Liderando a competição com 66 pontos, o PSG vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Nantes. Já o Angers empatou com o Le Havre por 1 a 1, somando 34 pontos e ficando na 13ª colocação.

Prováveis escalações

PSG

Rochet; Aguirre, Victor Gabriel, Félix Torres e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Vitinho, Carbonero e Alan Patrick; Borré

Técnico: Luis Enrique

Angers

Oumar Pona; Emmanuel Biumla, Ousmane Camara e Jordan Lefort; Marius Louer, Yassin Belkhdim, Haris Belkebla, Van den Boomen e Jacques Ekomié; Amine Sbai e Gouduine Koyalipou.

Técnico: Alexandre Dujeux

Ficha técnica

Confronto: Angers x PSG

Competição: Campeonato Francês - 31ª rodada

Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 14h (de Brasília)

Local: Stade Raymond Kopa

Transmissão: Prime Video e CazéTV.