Vila Nova bate o Paraná Clube e segue no G4

O Paraná Clube começou mal sua sequência de dois jogos fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu por 3 a 2 para o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. Com o resultado, o Tricolor estacionou em 17 pontos, na 12ª colocação. Já o Dragão, com 23 pontos, segue na quarta colocação, dentro do G4.

O time da casa abriu o placar somente no final da primeira etapa, aos 39 minutos, com Moisés, que aproveitou recuou errado de Brock para balançar as redes. Dois minutos depois, Alan Mineiro aproveitou mais um apagão na defesa adversária para ampliar. Depois do intervalo, Alan Mineiro fez o terceiro, de pênalti, aos 14 minutos. Minho descontou, aos 26 minutos. De falta, João Pedro fez um golaço, aos 44 minutos, mas não deu para buscar a igualdade.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Paysandu, sábado, novamente no Serra Dourada, em Goiânia. Já o Paraná Clube encara o Oeste, sexta-feira, na Arena Barueri.

O jogo – A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque, mas também marcando forte. A primeira boa finalização, entretanto, aconteceu apenas aos oito minutos, com Maguinho recebendo na área e batendo na rede, pelo lado de fora. Aos 13 minutos, Alípio recebeu em liberdade, partiu para a finalização, mas a arbitragem parou o lance para marcar o impedimento.

Mais Dragão no ataque, aos 23 minutos, novamente com Alípio, que abriu espaço na defesa e bateu no cantinho para defesa de Richard. A resposta paranista veio aos 29 minutos, com Renatinho tocando para João Pedro soltar o pé, em cima da defesa goiana. Bom lançamento para Alan Mineiro, aos 33 minutos, mas a bola correu demais e ficou nas mãos do goleiro tricolor.

O Vila Nova subiu de produção e pressionava quando, aos 39 minutos, Eduardo Brock errou o recuo de bola, Moisés aproveitou e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Dois minutos depois foi a vez de Alan Mineiro receber de Alípio, caído, e aparecer por trás da defesa e, de fora da área, empurrar para o fundo da rede e ampliar.

Para a etapa final, o Paraná voltou com Minho e Alemão nos lugares de Rafhael Lucas e Felipe Alves. Aos cinco minutos, Moisés ajeitou de cabeça e Matheus Anderson apareceu para arrematar pela linha de fundo, com perigo. O Vila seguia superior, sempre perigoso em seus ataques. Aos 13 minutos, Matheus Anderson chutou e Wallace tocou a bola com o braço. Pênalti marcado e convertido por Alan Mineiro.

O Tricolor estava perdido e campo e a equipe goiana dominava a partida, controlando as ações, aproveitando a vantagem no placar. Após 23 minutos, Alan mineiro deu um lindo passe para Alípio, que chegou atrasado a facilitou a saída de Richard. Mas, aos 26 minutos, Minho ajeitou a bola e bateu colocado para descontar.

Cobrança de falta na entrada da área paranista, aos 33 minutos, mas Alípio carimbou a barreira. O Paraná tentava reagir, mas o Vila tinha o jogo nas mãos. Igor partiu para a jogada individual, aos 39 minutos, mas o cruzamento bateu em Maguinho. Aos 42 minutos, Renatinho recebeu dentro da área, mas a finalização saiu fraca. Mas, aos 44 minutos, João Pedro cobrou falta com categoria e fez o segundo do Tricolor. Porém, já era tarde para virar.

VILA NOVA 3 X 2 PARANÁ

Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 11 de julho de 2017, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Oberto da Silva Santos (PB)

Cartões amarelos: Tiago Adan (Vila Nova); Wallace (Paraná)

Gols

VILA NOVA: Moisés, aos 39 minutos e Alan Mineiro, aos 41 minutos do primeiro tempo; Alan Mineiro, aos 14 minutos do segundo tempo

PARANÁ: Minho, aos 26 minutos e João Pedro, aos 44 minutos do segundo tempo

VILA NOVA: Luís Carlos; Maguinho, Guilherme Teixeira, Wesley Matos e Gastón Filgueira; Mateus Muller, Geovane, Alan Mineiro (Tiago Adan) e Alípio; Mateus Anderson e Moisés (Léo Rodrigues)

Técnico: Hemerson Maria

PARANÁ: Richard; Júnior (Leandro Vilela), Wallace, Brock e Igor; Zezinho, Gabriel Dias, João Pedro e Renatinho; Felipe Alves (Alemão) e Rafhael Lucas (Minho)

Técnico: Cristian de Souza