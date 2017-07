Paraná tem duelo direto com o Vila Nova para encostar no G4

Iniciando uma sequência de duas partidas fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube vai a Goiânia, onde encarar o Vila Nova, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Serra Dourada. É chance de encostar de vez no grupo de lideres, já que o Dragão começa a rodada no G4, apenas três pontos à frente.

Para montar o time, o técnico Cristian de Souza não poderá contar com o atacante Robson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como o zagueiro Rayan, que foi expulso. Com isso, Wallace na defesa ganha uma chance, enquanto no ataque, Felipe Alves, Alemão e Minho devem disputar uma vaga.

Em busca de equilíbrio entre a solidez defensiva e um ataque que começa a mostrar que pode embalar, o comandante paranista quer voltar para casa com alguns pontos somados. “Vamos buscar uma formação equilibrada, como diante do América. Houve uma clara evolução ofensiva e queremos manter essa performance. São dois jogos fora agora que a gente sai para pontuar”, avaliou.

Contando com um bom desempenho em casa, o Vila Nova quer fazer sua parte para continuar na perseguição pela ponta da classificação. O empate diante do Oeste, conquistado já nos acréscimos, deixou o time bem colocado e com moral para o duelo em Goiás. O técnico Hemerson Maria não contará apenas com o volante PH, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X PARANÁ

Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 11 de julho de 2017, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Oberto da Silva Santos (PB)

VILA NOVA: Wendell; Maguinho, Guilherme Teixeira, Wesley Matos e Gastón Filgueira; Mateus Muller, Geovane, Alan Mineiro e Alípio; Mateus Anderson e Moisés

Técnico: Hemerson Maria

PARANÁ: Richard; Júnior, Wallace, Brock e Igor; Zezinho, Gabriel Dias, João Pedro e Renatinho; Felipe Alves (Alemão) e Rafhael Lucas

Técnico: Cristian de Souza