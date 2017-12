Matheus Costa não é mais treinador do Paraná Clube

O técnico Matheus Costa não é mais comandante do Paraná Clube, agora oficialmente. O anúncio era questão de tempo após a recusa do profissional em voltar a assumir o cargo de auxiliar técnico do clube após a campanha que garantiu o acesso do tricolor à Série A do Campeonato Brasileiro após 10 anos.

O treinador assumiu o posto após a queda de Lisca, que foi dispensado de forma polêmica às vésperas da semifinal da Primeira Liga diante do Atlético Mineiro e comandou uma arrancada na Série B, que culminou no tão sonhado retornou à primeira divisão. Porém, visando a próxima temporada, a diretoria paranista quer um nome mais experiente no cargo.

O substituto mais próximo, inclusive já tendo se reunido com o clube, é Wagner Lopes, que iniciou o ano de 2017 exatamente à frente do Paraná, começando a montagem do time, mas deixando a Vila para trabalhar no futebol japonês. Novamente no mercado, o treinador deve fechar nos próximos dias.