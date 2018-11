Autor do gol do Paraná, Keslley comemora empate contra Palmeiras

Na noite deste domingo, o já rebaixado Paraná conseguiu conter a boa fase do líder Palmeiras e empatou por 1 a 1, no Estádio do Café. Autor do gol paranista, Keslley dos Santos comemorou o resultado e destacou a entrega dos jogadores.

“A gente vem trabalhando forte. Independente da situação do clube, somos profissionais é temos que trabalhar. A gente expôs isso dentro de campo hoje. Não é só porque estamos rebaixados, que vai ser fácil ganhar de nós”, afirmou o jogador ao Premiere.

Apenas na sua segunda partida como jogador profissional do Paraná, o jovem meia-atacante de 19 anos não escondeu a alegria em ter balançado as redes.

“Muito feliz. Mesmo com a situação do time, estar estreando no profissional e fazer o primeiro gol. É muita felicidade”, comentou Keslley.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Ceará, na quinta-feira, dia 22, às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.