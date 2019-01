Zé Roberto vê Dudu focado: “Primeira reapresentação sem barriguinha e bochechinha”

A entrevista coletiva de Zé Roberto nesta quinta-feira era para falar sobre seu jogo de despedida, que acontece neste domingo, no Allianz Parque. Mas não tem jeito, Dudu é assunto todos os dias no Maior Campeão do Brasil. Convivendo com o camisa 7 desde os tempos do Grêmio, em 2014, o Animal elogiou o foco do atacante mesmo durante o período de férias apesar do assédio de clubes do exterior por seu futebol.

“Eu vejo ele muito focado, com a cabeça tranquila. Esses dias eu até o elogiei, falei que foi a primeira vez que encontro o Dudu na reapresentação de uma temporada sem ‘bochechinha’ e sem ‘barriguinha’ (risos). Então isso aí é sinal de que ele se cuidou, bebeu menos, comeu menos e isso mostra que ele está focado. Ele já chegou mostrando isso e nos treinamentos mais ainda. A representatividade que ele tem no clube nem tem o que falar. A gente espera que ele continue. Com certeza virão propostas, mas o Palmeiras vai fazer de tudo para que ele permaneça”, afirmou o ex-camisa 11 do Palestra.

Na última semana, Dudu completou 27 anos e Zé Roberto fez uma postagem em seu Instagram com uma foto de ambos e a legenda “O aniversário é dele, mas o presente quem ganha sou eu”. Os dois são amigos fora das quatro linhas e a experiência do ex-atleta serve para dar conselhos ao Baixola.

“Minha relação com o Dudu não começou no Palmeiras, mas lá atrás, no Grêmio (2014). A gente concentrava junto e criamos uma proximidade, até entre as famílias. O Dudu é um cara que cresceu muito na carreira a partir do momento em que ele entendeu que precisava ponderar algumas questões. Ainda jogando com ele, a gente conversava bastante e eu percebi uma mudança muito rápida. A maior prova disso é que o futebol dele cresceu de uma forma que hoje, para mim, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro”, completou.

Dudu é alvo constante de sondagens de equipes chinesas, mas até o momento o Verdão não recebeu uma oferta oficial pelo jogador. O atleta, com contrato até o final de 2022 e multa no valor de 60 milhões de euros tem acordo com a diretoria alviverde para ser liberado em caso de nova proposta vantajosa financeiramente – em julho passado, o clube recusou 15 milhões de euros por seu camisa 7, que ganharia quase R$ 2 milhões por mês de salários.