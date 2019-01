Zé Rafael comemora estreia com pé direito no Palmeiras

O meio-campista Zé Rafael ficou satisfeito com a primeira impressão deixada com a camisa do Palmeiras. O jogador exaltou nesta quinta-feira a participação na vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

“Feliz demais por essa grande noite! Estreia com o pé direito, com saúde, e conquistando o triunfo! Ainda vamos evoluir muito, mas o primeiro passo foi dado! Seguimos na luta”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Por enquanto, o técnico Luiz Felipe Scolari promove um rodízio no time titular do Palmeiras, por isso ele modificou totalmente as escalações nos dois jogos da temporada. A ideia é dar tempo para todos os atletas alcançarem a melhor forma física.