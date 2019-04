Zé Rafael afirma que Palmeiras perdeu no detalhe e poderia estar na final do Paulista

Zé Rafael foi para a bola, bateu e parou nas mãos de Tiago Volpi, eliminando o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista, em casa, diante do São Paulo, no último dia 7 de abril. Para o camisa 8, porém, a equipe alviverde tinha total condições de estar disputando a final, que agora está nas mãos do tricolor e de seu maior rival, o Corinthians.

“A gente fica triste, porque perdeu apenas no detalhe. A gente tinha total condições de estar disputando essa final, mas paciência. O Paulista já ficou no nosso passado, a gente tem que trabalhar focando nas nossas próximas competições, que são para nós ainda mais importantes das que já passaram. Sempre o próximo jogo é o mais importante, então, a gente tem que dar sequência e esquecer o que já passou”, disse em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.

Com a eliminação, porém, Zé Rafael foi enfático: na final, não está torcendo para nenhum dos times, que se enfrentam no próximo domingo, na Arena Corinthians, às 16h (de Brasília). “Para mim é indiferente, tinha que ser o Palmeiras, infelizmente não vai ser. Estamos focados em outras coisas, em outros campeonatos, para se preocupar com os nossos títulos”, disparou.

Apoio da torcida

O meio-campista ainda falou sobre a tristeza de perder um pênalti, garantindo que, apesar de ter sentido, acredita ter amadurecido com o episódio. “Eu acredito que me fez mais forte. Então, eu estou fortalecido e espero aproveitar as próximas oportunidades que eu tiver”, disse o jogador. Ele não é um dos titulares no elenco de Luis Felipe Scolari, mas é, por muitas vezes, um pedido da torcida.

Apesar da infelicidade de ser eliminado em casa cobrando a última penalidade, Zé Rafael considera que a relação dele para com os torcedores do clube tem se mostrado saudável saudável. “O pouco que eu acompanhei, vi que a maioria das reações era positiva, de apoio. Como eu falei, ninguém gosta de errar um pênalti nas circunstâncias que eu errei, mas eu acredito que a torcida entendeu o meu lado, sabe que eu dei o meu melhor e que eu sempre que tenho entrado tenho feito isso. Então, isso que faz com que a nossa relação tenha se tornado positiva nesse início”, finalizou.

O Palmeiras continua sua preparação para enfrentar o Melgar, na próxima quinta-feira, às 23h (de Brasília), pela Copa Libertadores da América. Na manhã desta sexta-feira, pouco do treino foi liberado à imprensa, porém, foi possível ver Willian realizando algumas atividades no gramado.