Zagueiro Vitão pode deixar o Palmeiras rumo ao Barcelona

O zagueiro Vitão, uma das maiores promessas das categorias de base do Palmeiras pode estar a caminho do Barcelona. A informação é do jornal espanhol Marca, que noticiou nesta segunda-feira a negociação do clube catalão pelo jovem defensor. A Gazeta Esportiva apurou que Alexandre Mattos está na Europa para tratar do negócio.

Além do dirigente palestrino, representantes do atleta já estão na Espanha. Vitão, que sequer estreou pela equipe profissional do Alviverde, tem contrato com o clube até dezembro de 2023 e 70% dos direitos econômicos vinculados ao clube de Palestra Itália.

O Marca destaca que a promessa palestrina seria uma aposta do Barça para o futuro. O zagueiro de 19 anos e 1,86m é capitão e titular absoluto da Seleção Brasileira Sub-20. A ideia é que ele entrasse na equipe B belgrana ou fosse emprestado a outro time para que, no futuro, pudesse integrar o plantel principal do Barcelona.

O atual elenco palestrino conta com Edu Dracena, Antônio Carlos, Juninho, Luan e Gustavo Gómez como opções para a zaga. Vitão, que esteve na disputa do Sul-Americano Sub-20 integra a lista ‘B’ de jovens das categorias de base do Palmeiras que podem atuar no Campeonato Paulista.

Ele chegou ao clube em 2015 e, no ano passado, conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20, inédito na história do clube. No currículo também tem os títulos dos Sul-Americanos sub-15 e sub-17 pela Seleção Brasileira.