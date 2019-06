Willian se reapresenta antes dos demais para treinos no Palmeiras

Chegou a hora. Após mais de seis meses e uma artroscopia no joelho, o atacante Willian está oficialmente à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Ao contrário dos demais companheiros, ele se reapresentou nesta sexta-feira para iniciar os trabalhos após a folga da Copa América.

Em 21 de dezembro, Willian passou por cirurgia por conta de lesão no ligamento cruzado anterior e tem volta prevista para o segundo semestre. Ele se machucou exatamente no lance em que deu o passe para Deyverson fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em 25 de novembro, que garantiu o título brasileiro.

O elenco foi liberado para a folga no dia 14, após vencer o Avaí no Allianz Parque. O plantel irá se reapresentar nesta segunda-feira, dez das depois, com exceção de Luan e Mayke, que assim como Willian, voltarão antes para tratar de desconfortos musculares.

O paraguaio Gustavo Gómez também será baixa, já que serve sua seleção na Copa América. A equipe comandada por Felipão irá iniciar a preparação para enfrentar o Internacional, no dia 10 de julho, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.