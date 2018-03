Willian repete Roger e mostra confiança em vitória em estreia

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira, contra o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, penando apenas na vitória. Indo de encontro ao discurso de Roger Machado, o atacante Willian ressaltou a intenção palmeirense de vencer seu primeiro jogo da chave, que ainda conta com Alianza Lima e Boca Juniors.

“Estreia sempre é mais complicada. O primeiro jogo de uma competição é muito importante para dar confiança para a sequência do campeonato e nós sabemos que será um duelo bem complicado. Respeitamos demais o time deles, já estudamos como a equipe joga e estamos cientes das qualidades, mas nosso objetivo é voltar para o Brasil com os três pontos e iniciar com o pé direito”, afirmou o camisa 29.

Em 2017, na última vez em que o clube disputou a Libertadores, Willian marcou quatro gols em sete jogos e foi o maior goleador do Verdão no torneio continental. Na eliminação para o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final, o atacante não pôde participar por conta de uma lesão.

Em 2014, pelo Cruzeiro, Willian entrou em campo nove vezes no torneio e marcou seu primeiro gol na Libertadores na goleada por 5 a 1 sobre a Universidad de Chile. A Raposa acabou sendo eliminada nas quartas de final pelo San Lorenzo, da Argentina. Na temporada seguinte, novamente pelo clube mineiro, voltou a disputar nove partidas e marcou um tento, mas nada pôde fazer para evitar a desclassificação para o River Plate, da Argentina, também nas quartas.

Neste ano, Willian voltará a disputar a Libertadores pelo Palmeiras e em um grupo ainda mais preparado. Para esta edição, a Gazeta Esportiva já mostrou que o Alviverde tem o elenco mais cascudo entre os brasileiros do torneio.