Willian promete suar sangue para colocar Palmeiras na final da Libertadores

O Palmeiras vai suar sangue para estar na final da Copa Libertadores. Essa foi a promessa do atacante Willian, que conta com a força da torcida palestrina no Allianz Parque para reverter a vantagem conquistada pelo Boca Juniors na Bombonera, em vitória argentina por 2 a 0.

“Nas mesmas condições que eles fizeram dois gols aqui, nós podemos fazer lá também. Não tem nada perdido, nosso time também tem muita qualidade e com a força do nosso torcedor também vamos suar sangue para conseguir a classificação”, afirmou Bigode.

O jogo de volta da semifinal será na próxima quarta-feira, dia 31, às 21h45 (de Brasília). O Palmeiras terá de vencer por três gols de diferença para se classificar (um 2 a 0 a favor leva a decisão para os pênaltis). Empate ou vitória alviverde por um gol classificam o Boca Juniors – para enfrentar Grêmio ou River Plate na finalíssima (o Grêmio venceu o jogo de ida, em Buenos Aires, por 1 a 0).

Para classificar, no entanto, o Alviverde precisará mostrar muito mais futebol do que apresentou em Buenos Aires. Na temida casa xeneize, o Verdão deu apenas um chute no gol em todo o duelo, mas Willian não crê que o Palestra tenha deixado de atacar.

“Não abdicamos de jogar. Sabíamos que seria um jogo difícil, porém, tomamos um gol de bola parada e depois em uma ela jogada do atacante deles. 2 a 0, mas temos totais condições de no Allianz fazer esse placar ou até mais”, completou.

Antes do jogo de volta contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, o Alviverde encara o Flamengo, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo de líderes do torneio nacional.